Tg Lazio, edizione del 27 luglio 2020

“SUL BUS SOLO CON LA MASCHERINA”, AGGREDITO AUTISTA LINEA 105

A Roma un autista di un bus è stato brutalmente aggredito per aver chiesto a un passeggero di indossare la mascherina prima di salire a bordo. Lo fa sapere la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che parla di “un episodio vergognoso che condanniamo con forza. Al dipendente tutta la nostra solidarietà e vicinanza”. Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione, il cui protagonista è un 27enne italiano, è avvenuta al capolinea del linea 105, in zona Centocelle. Ferita anche una guardia giurata intervenuta in difesa dell’autista. Il giovane è stato arrestato.

ZINGARETTI: BATTAGLIA AL COVID NON VINTA, INSIEME CE LA FAREMO

Maggioranza e opposizione insieme per costruire il Lazio del futuro, utilizzando la leva delle tante risorse europee che stanno per arrivare sul territorio. È l’invito che il governatore Nicola Zingaretti ha rivolto all’Aula della Pisana durante il suo intervento in occasione della seduta straordinaria dedicata agli investimenti strutturali, al piano di rimodulazione dei fondi europei e alla misure di emergenza Covid-19 per il contenimento del virus. Per Zingaretti “la battaglia dal punto di vista sanitario è tutta da vincere, nessuno si fa illusioni e sappiamo che le conseguenze sociali ed economiche da affrontare nei prossimi mesi saranno pesantissime”.

ACCORDO CAMPIDOGLIO-UNINDUSTRIA PER TUTELA BENI CULTURALI ROMA

Unindustria al fianco di Roma Capitale per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale della città, a partire da Villa Borghese. È di oggi la firma di un protocollo d’intesa, che nella sua fase sperimentale durerà due anni, in base a cui Unindustria farà da “cerniera” tra le sue imprese e l’amministrazione, promuovendo tra gli iscritti atti di mecenatismo e anche di sponsorizzazione a favore dei beni in capo al Campidoglio attraverso una “procedura trasparente” che terrà conto dell’elenco stilato dalla Sovrintendenza dei sito bisognosi di fondi. L’accordo non prevede alcuna contropartita di natura economica, ma con la possibilità di pubblicizzare nomi, loghi e marchi. Tutti gli interventi verranno attuati dalla Sovrintendenza capitolina.

AL VIA ‘TIVOLI 2020’, TRE SERATE MUSICA E TEATRO A VILLA ADRIANA

Tre serate di concerti e spettacoli gratuiti immersi nell’atmosfera unica di Villa Adriana. Si chiama ‘Tivoli 2020 – Musica e teatro a Villa Adriana’ ed e’ il nuovo progetto della Fondazione Musica per Roma sostenuto dalla Regione Lazio, in collaborazione con il Mibact. L’iniziativa partirà venerdì e vedrà alternarsi sul palcoscenico allestito per l’occasione nella zona del Pecile della Villa, tre fra gli artisti più significativi del panorama musicale e teatrale non solo italiano: Tosca, Ascanio Celestini e Sarah Jane Morris accompagnata dal Solis String Quartet.