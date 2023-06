Tg Politico Parlamentare, edizione del 27 giugno 2023

LA BCE ALZA I TASSI, TAJANI ‘DELUSO’: NON AIUTA CRESCITA

La presidente della Bce Christine Lagarde annuncia un nuovo rialzo dei tassi a luglio perché, spiega, “l’inflazione nell’area dell’euro è troppo elevata”. In Italia il governo non sembra averla presa bene e, per bocca del ministro degli Esteri Antonio Tajani si dice “deluso” da Lagarde: “Io non credo che sia nell’interesse della crescita continuare ad aumentare i tassi- dice Tajani- Soprattutto non condivido gli annunci che vengono fatti in largo anticipo”. Ancora più duro il leader della Lega Matteo Salvini: è una “scelta insensata e dannosa”, che colpisce “pesantemente famiglie e imprese”. E promette “un incontro con il rappresentante italiano nel board della Bce per discutere il problema e analizzare soluzioni”.

UCRAINA, MISSIONE DI PACE A MOSCA PER IL CARDINAL ZUPPI

Il cardinale Matteo Zuppi è in viaggio verso Mosca per la seconda tappa della missione di pace voluta da Papa Francesco, dopo la visita a Kiev del 5 e 6 giugno. E’ atteso nella capitale russa in serata. Accompagnato da un officiale della Segreteria di Stato, rimarrà a Mosca domani e dopodomani. “Scopo principale dell’iniziativa è incoraggiare gesti di umanità, che possano contribuire a favorire una soluzione alla tragica situazione attuale e trovare vie per raggiungere una giusta pace”, fa sapere la Santa Sede. Alla vigilia della partenza, il cardinale ha incontrato il Papa per riferirgli gli esiti della visita a Kiev e preparare quella a Mosca. Nella capitale russa, Zuppi incontrerà il patriarca ortodosso di Mosca Kirill e i responsabili del governo. Non è al momento certo l’incontro con Vladimir Putin.

MATTARELLA A PALERMO: LE EMERGENZE GLOBALI RALLENTANO ECONOMIE

“Sono sotto gli occhi di tutti le conseguenze del cambiamento climatico nella vita delle popolazioni, sempre più frequenti e pervasive soprattutto nelle aree più fragili del mondo”. E’ il monito del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del Simposio Cotec Europa al teatro Massimo di Palermo. Il Capo dello Stato ha anche posto l’accento sulle divisioni del mondo, acuite dalle emergenze globali come quella causata “dall’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione russa”. Queste emergenze, sottolinea Mattarella, “hanno provocato un rallentamento delle economie, con una contrazione delle capacità di spesa in tutti i Paesi e soprattutto in quelli a più basso reddito”. Infine, il G7 del 2024 con la presidenza italiana, sarà l’occasione per “orientare l’agenda dei lavori verso un coordinamento con i Paesi partner con uno sguardo di lungo periodo”.

PROCESSO A SAVIANO, C’È ANCHE PAOLA BELLONI, COMPAGNA DI SCHLEIN

Entra nel vivo il processo per diffamazione che vede Giorgia Meloni contro Roberto Saviano. La presidente del Consiglio ha querelato lo scrittore per aver definito “bastardi” lei e Matteo Salvini durante una trasmissione del 2020. Oggi in tribunale è stato il giorno dei testimoni. Il giornalista Corrado Formigli, conduttore di Piazzapulita dove Saviano criticò gli esponenti di maggioranza, e Riccado Noury, portavoce di Amnesty International. A portare solidarietà a Saviano, al suo fianco in tribunale, anche la scrittrice Michela Murgia e Paola Belloni, compagna della segretaria del Pd Elly Schlein.