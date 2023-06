Otty, il cane di Raniero Monaco di Lapio (in tv con ‘Una mamma all’improvviso’)

BOLOGNA – Va in onda stasera su Canale 5 in prima serata e in prima tv il film “Una mamma all’improvviso”. È la storia di Claudia (Giulia Bevilacqua), una giovane madre che si risveglia dopo 17 anni di coma e che ricomincia la sua esistenza comportandosi come un’adolescente, esattamente quella che era prima di entrare in coma. Il suo comportamento, però, turba la vera adolescente della storia, sua figlia Michela (Alice Maselli), cresciuta finora senza la madre, in coma dalla sua nascita, e ‘adottata’ dai nonni e dagli amici di Claudia.

Fra questi c’è anche Stefano, interpretato da Raniero Monaco di Lapio, l’attore 40enne di nobili origini e volto noto della tv, fin dalla sua apparizione al Grande Fratello, esperienza per cui, ha raccontato lui stesso, ha subito dei pregiudizi nell’ambiente. Di Lapio è fidanzato con la modella e attrice Beatrice Olla, di cui, sempre parole sue, è innamoratissimo tanto da sentirsi pronto a diventare padre.

Ma ci sono altri amori nella vita di Raniero: gli animali, che compaiono spessissimo sul suo profilo Instagram. Un posto d’onore nei suoi post ce l’ha senza dubbio la sua cagnolina Ottavia, detta anche Otty, che accompagna l’attore praticamente ovunque, anche in vacanza in Sardegna, una delle mete preferite di Raniero.

A di Lapio, evidentemente, piace molto scattare foto sia a Otty sia alla sua fidanzata, Beatrice.

L’attore non perde occasione per coccolare la sua cagnolina.

Ottavia accompagna il suo ‘papà’ anche in un’altra grande passione che ha l’attore: la motocicletta. Sono tanti i post che vedono Raniero in versione rider, del resto sono oltre vent’anni che ama sfrecciare sulla due ruote e non poterlo fare è una delle cose che più gli è mancata durante la pandemia. Spesso in questi giri in moto c’è anche Otty, messa in un apposito marsupio.

Piccola curiosità: nelle foto di Raniero su Instagram di qualche anno fa compare anche “Elvis el puerco escondido”, un cinta senese trattato come un vero pet con tanto di posto sul divano!

Elvis indossa persino il maglioncino d’inverno!