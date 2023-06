Messina Denaro ricoverato a L’Aquila per un intervento chirurgico

ROMA – Il boss Matteo Messina Denaro si trova ricoverato da questa mattina all’ospedale dell’Aquila per essere sottoposto a un intervento chirurgico urologico. Straordinarie le misure di sicurezza, con il nosocomio abruzzese che è stato blindato. Secondo quanto si è appreso, l’operazione non sarebbe collegata al tumore al colon da cui è affetto da anni il superlatitante e per il quale è in cura.

Dallo scorso gennaio, Matteo Messina Denaro è rinchiuso in regime di 41 bis nel carcere di massima sicurezza dell’Aquila, arrestato a Palermo dopo una latitanza durata 30 anni.

