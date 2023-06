‘Italia loves Romagna’, Storchi: “Grande esempio di solidarietà”

REGGIO EMILIA – “Si realizza un sogno”. Sono le dichiarazioni di Fabio Storchi, socio di C. Volo, la società che ha realizzato Rcf Arena (Campovolo) dove, sabato sera, si è tenuto il grande evento benefico: ‘Italia Loves Romagna’, alla presenza di 40mila persone. “Su quel palco, finalmente, ha cantato Andrea Bocelli, una delle migliori voci della musica italiana, e insieme a lui Zucchero Fornaciari, Gianni Morandi e altri 15 grandi artisti italiani- spiega Storchi- Si tratta di un desiderio che ho sempre avuto: vedere calcare quel palco da questo artista internazionale“.



I grandi eventi musicali uniscono e creano sodalizio anche con il territorio dove si realizzano. In un tutt’uno: una amalgama che ha ingredienti unici, che hanno determinato il successo della manifestazione. “Mi riferisco alla bellissima serata, quella di sabato, con un tempo meteorologico ottimale e una perfetta organizzazione. La musica è un collante: tutti noi siamo invitati ad ascoltare le note di canzoni che fanno parte del nostro passato o, a cui ci siamo affezionai di recente. Viviamo di emozioni e la musica è un viatico per emozionarci. Arriva nelle profondità degli animi e consente anche un effetto catartico. Cantare sulle note conosciute alleggerisce pene e i dolori. In un mondo, quello attuale, in cui, sempre di più, le persone soffrono l’incertezza del futuro e la condizione di precarietà del presente, partecipare ad eventi musicali, come il Concertone, non può che fare bene” spiega Storchi.



Quello di sabato è stato un evento benefico a favore delle popolazioni alluvionate della Romagna. Con il numero 45538 è possibile fare la propria donazione fino al 5 luglio. “Ancora una volta l’Emilia ha fatto la differenza in fatto di solidarietà e generosità- continua Storchi- la musica di qualità ed i cantanti che si sono esibiti, molti dei quali della nostra Regione, consentiranno di aiutare le popolazioni alluvionate. I grandi eventi musicali ed i luoghi come l’Rcf Arena, rappresentano un modus per scoprire la forza di un popolo, anche nelle situazioni più difficili. ‘Fare insieme’ in questi frangenti di difficoltà è un esempio di lungimiranza e generosità verso chi è stato colpito dalla tragedia dell’alluvione e deve affrontare il duro tempo della ricostruzione”.