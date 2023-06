Oroscopo del 27 Giugno

27/06/23-11/07/23: MERCURIO IN CANCRO, SENTO QUINDI SONO

Mercurio è il Pianeta che governa: comunicazioni, intelletto, viaggi brevi, commerci, relazione con i fratelli. Da oggi 27 giugno fino all’11 luglio stazionerà nel Segno del Cancro.

Qui l’intelletto assume il connotato di una memoria eccellente, fortemente immaginativa che si attiva quando legata a rimembranze emotive ed emozionali. Come scrive, infatti, Alessandro Baricco “A volte le parole non bastano. E allora servono i colori. E le forme. E le note. E le emozioni”.

Mercurio in Cancro potrebbe recitare il motto “Sento quindi sono”. Straordinario il trigono con Nettuno che va a potenziare creatività, connessioni, fantasiosi viaggi mentali. E’ un’energia che può raggiungere elevati livelli di empatia e doti artistiche, soprattutto in ambito letterario. Rappresenta l’intelligenza emotiva per eccellenza, merce rara al giorno di oggi…

Il punto di forza è la tenacia, quello debole l’eccesso di emotività. E’ un intelletto che è portato a guardare al passato, con un velo di nostalgia. Percepisce il passato stesso come qualcosa di molto più rassicurante del futuro. Con Sole in Cancro e Mercurio in Cancro il periodo sopra indicato può manifestare un’ energia da canalizzare attraverso attività creative. E’ possibile che emergano in questi giorni accenni di tumulti dell’Anima senza un apparente motivo. Il processo mentale si fa intuitivo: il trigono con Saturno Retrogrado e successivamente con Nettuno in Pesci può dar via a connessioni telepatiche davvero molto potenti che, unitamente alla congiunzione Venere e Marte in Leone, nonché al sestile con Giove e Urano, possono dar vita a ricongiungimenti animici, riconoscimenti animici, inevitabili connessioni di natura karmica. Godranno di tale potenziale energetico Cancro, Pesci e Scorpione e in misura minore il Toro. Si tratta ovviamente di indicazioni più che generiche perché le uniche informazioni veramente attendibili sono quelle basate sullo studio del transito in relazione alla carta natale. Possono invece scivolare nel tranello del transito, ossia nell’inquietudine, Ariete, Bilancia e Capricorno.

Da un punto di vista Karmico Mercurio in Cancro indica la necessità dell’Anima di sviluppare in questa incarnazione una comunicazione empatica fronte a pregressi karmici in cui tale modalità è stata assente.

Se Mercurio in Cancro vanta un intelletto, una memoria evocativa basata sulle emozioni non posso che rappresentare il passaggio astrologico citando un illustre autore nato sotto questo Segno. Solo un Cancro quale Marcel Proust poteva scrivere un capolavoro come “Alla ricerca del tempo perduto”. L’autore si sofferma su temi molto cari al Cancro quali il passato, le emozioni, le rimembranze, il potere evocativo. L’episodio dei biscotti di madeleine, il cui sapore evoca in lui un abisso di emozioni, ricordi e sensazioni esprime molto bene le suggestive fantasie e la memoria emotiva che il Pianeta assume nel Segno del Cancro. E allora non mi resta che offrirvi… un biscotto di madeleine! Prego, assaggiate pure.

Con Amore

Cristina

“Una sera d’inverno, appena rincasato, mia madre accorgendosi che avevo freddo, mi propose di prendere, contro la mia abitudine, un po’ di tè. Dapprima rifiutai, poi, non so perché, mutai parere. Mandò a prendere uno di quei dolci corti e paffuti, chiamati madeleine, che sembrano lo stampo della valva scanalata di una conchiglia di San Giacomo. E poco dopo, sentendomi triste per la giornata cupa e la prospettiva di un domani doloroso, portai macchinalmente alle labbra un cucchiaino del tè nel quale avevo lasciato inzuppare un pezzetto di madeleine. Ma appena la sorsata mescolata alle briciole del pasticcino toccò il mio palato, trasalii, attento al fenomeno straordinario che si svolgeva in me. Un delizioso piacere m’aveva invaso, isolato, senza nozione di causa. E subito, m’aveva reso indifferenti le vicissitudini, inoffensivi i rovesci, illusoria la brevità della vita…non mi sentivo più mediocre, contingente, mortale. Da dove m’era potuta venire quella gioia violenta? Sentivo che era connessa col gusto del tè e della madeleine. Ma lo superava infinitamente, non doveva essere della stessa natura. Da dove veniva? Che senso aveva? Dove fermarla? Bevo una seconda sorsata, non ci trovo più nulla della prima, una terza che mi porta ancor meno della seconda. E tempo di smettere, la virtù della bevanda sembra diminuire. È chiaro che la verità che cerco non è in essa, ma in me. È stata lei a risvegliarla”.

Fonte: Astrologia Evolutiva e Tarologia by Luna Nuova

Ariete dal 21 marzo al 20 aprile Polemica questa giornata o comunque un po’ disorganizzata. Fai le cose più importanti in mattinata. Amore: allontana chi ti fa soffrire. Non stancarti!

Toro dal 21 aprile al 20 maggio Se hai un’attività stai per ricevere ottime e vantaggiose offerte. Il discorso amore è in recupero per chi cerca bene.

Gemelli dal 21 maggio al 21 giugno Sei stanco ma riuscirai a conciliare le tue esigenze con quelle dell’ambiente. Conferme nel lavoro, dunque tutto quello che imposti riesce bene.

Cancro dal 22 giugno al 22 luglio Giornata eccellente, molte ansie voleranno via. Le proposte lavorative ci sono, considera i vantaggi. Recupero in amore.

Leone dal 23 luglio al 23 agosto Sono molte le indecisioni nel lavoro, aumenta la necessità di cambiare o comunque fare scelte diverse, devi aspettare qualche mese prima di rivoluzionare la tua vita. Le coppie formate da poco o che convivono sono più impegnate ad organizzarsi che ad amarsi e le relazioni in crisi non si recuperano facilmente o… in tempi migliori.

Vergine dal 24 agosto al 22 settembre Situazioni che hai maturato nel passato e che non hai mai affrontato, ora si ripresentano in tutta la loro potenza. E’ possibile programmare eventi o novità. A volte sei troppo rigido, schematico nell’affrontare la realtà.

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre Devi stringere i denti, quello che stai facendo nell’ambito professionale non ti piace. Mutui o prestiti da esaminare con cura. Serata pensierosa, l’amore ogni tanto porta tensione e dovresti mostrarti cauto.

Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre Gli stimoli sono tantissimi, ma oggi sei insofferente, è probabile che qualcuno si ritrovi a discutere in famiglia. Scontri passeggeri con chi rappresenta l’autorità.

Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre Giornata di tensione, forse per oggi sarà meglio non fare troppo. In amore ci sono state parecchie avversità o situazioni difficili da gestire.

Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio In questa giornata è meglio dire no a scontri diretti. Giornata stancante.

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio Buoni i contatti e contratti di lavoro. Per le coppie che sono forti progetti da fare insieme…

Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo Ore interessanti per pensare al futuro. Nella sfera professionale tutto procede meglio di quanto pensi.