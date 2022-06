Roma, maxi-incendio sull’Aurelia: esplodono bombole di gpl, decine di intossicati

ROMA – Un maxi-incendio è divampato intorno alle 13.30 a Roma in zona Aurelia, all’altezza del civico 1052. Le fiamme, spinte dal vento, hanno avvolto un centro estivo per ragazzi, una rimessa di camper e minacciano diversi palazzi della zona, tanto che è stato necessario evacuarne per precauzione alcuni di via della Monachina. Oltre 50 persone si sono riversate in strada, sostenute dalla Protezione civile che distribuisce bottigliette d’acqua. Sul posto anche diverse ambulanze per curare gli intossicati.

Sono una trentina le persone rimaste intossicate dal maxi-incendio divampato intorno alle 13.30 a Roma, nei pressi di un campo nomadi sull’Aurelia. Si tratta di residenti nelle palazzine intorno all’area interessata dalle fiamme, visitati in strada dal personale del 118. Due persone, una donna e bambino, sono stati trasportati in codice giallo al Policlinico Gemelli.

Il rogo, sprigionato da alcune sterpaglie, ha velocemente mangiato metri di terreno e avvolto un centro estivo dove decine di bambini sono stati allontanati. Le fiamme hanno poi avvolto decine di camper parcheggiati in una rimessa, e sono state decine le esplosioni causate dalla presenza di bombole di gpl. I Vigili del fuoco sono intervenuti con quattro squadre, due elicotteri e due canadair della Protezione civile. I Carabinieri hanno invece bloccato la strada da Osteria nuova ad Anguillara, con una pattuglia all’altezza del Centro ricerche Casaccia dell’Enea.

