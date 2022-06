Maltempo, allerta gialla in Emilia-Romagna: in arrivo forti temporali

BOLOGNA – Temporali “anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, su tutta la regione”. Scatta l’allerta meteo, di colore giallo, per temporali in Emilia-Romagna. Sulla base delle previsioni Arpae, la protezione civile regionale ha diffuso una allerta valida 24 ore dalla mezzanotte di oggi. I fenomeni in base alle previsioni potranno avere un “carattere più diffuso” sul settore centro-occidentale della regione “nella seconda parte della giornata”. Nelle zone di collina e montagna centrali e occidentali, inoltre, non si escludono “occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it