Covid, 782 nuovi casi e 14 morti. Tasso di positività a 0,56%

ROMA – Sono 782 oggi i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro gli 838 di ieri. I tamponi effettuati sono stati 138.391, con un tasso di positività dello 0,56%. I decessi sono 14 (40 ieri). I ricoveri in lieve discesa: 1.743 contro i 1.771 di ieri; 294 persone in terapia intensiva.