Migranti, Alarm Phone: “Cento persone a rischio nelle acque Sar di Malta”

ROMA – Cento persone nella acque Sar di Malta sono da tre giorni in mare e al momento “molta acqua sta entrando nella barca e il motore è rotto”. Lo denuncia su twitter Alarm Phone la rete di soccorso indipendente per le persone che attraversano il Mar Mediterraneo verso l’UE. “Servono soccorsi urgenti ma non c’è nessun salvataggio in vista”, scrive il profilo di Alarm Phone.

SEA WATCH: “ITALIA E MALTA DEVONO SOCCORRERE PERSONE IN MARE“

A confermare l’allarme anche l’organizzazione Sea-Watch, che su twitter scrive: “Moonbird ha avvistato l’imbarcazione in zona SAR maltese, a 36 miglia nautiche da Lampedusa. È alla deriva e le persone a bordo non indossano giubbotti salvagente. Italia e Malta hanno il dovere di cooperare per soccorrerle il prima possibile”.