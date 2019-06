‘Don Matteo’, ‘Grease’ e ‘Sette anime’: tutti i programmi stasera in tv

ROMA – Film, sport e programmi d’approfondimento animeranno la prima serata sul piccolo schermo. Da non perdere il film che ha consacrato John Belushi, ‘Animal house’, su Italia2 alle 21.15.

Rai 1

Don Matteo 11 | 21.30

Celebre serie tv con protagonista il ‘parroco-detective’ Terence Hill. Nella puntata in onda stasera una compagna di scuola di Sofia viene aggredita e i Carabinieri e Don Matteo cercano di capire la dinamica dell’aggressione. Intanto la “Capitana” è determinata a riconquistare l’ex fidanzato, che sta pensando di farsi prete.

Rai 2

Europei Under 21 | 20.45

Seconda Semifinale: Spagna – Francia.

Rai 3

In her shoes (Se fossi lei) | 21.20

Rose e Maggie sono sorelle ma non potrebbero essere più diverse tra loro. Rose è un avvocato in carriera, dedita soltanto al lavoro ma con sogni sentimentali nel cassetto. Maggie, senza un impiego fisso, è giovane, bella e scarta gli amanti come fossero caramelle.

Rete 4

Diritto e rovescio | 21.30

Approfondimento politico e di attualita’. Protagonisti le persone comuni, che potranno raccontare le difficolta’ incontrate nella vita quotidiana.

Canale 5

Grease | 21.30

John Travolta e Olivia Newton-John in un musical evergreen del 1978. Sullo sfondo dei favolosi anni ’50, l’amore tra il rubacuori Danny e la dolce Sandy.

Italia 1

In to the storm | 21.25

Nell’arco di una sola giornata, la citta’ di Silverton e’ devastata da un assalto senza precedenti di tornadi.

La7

Atlantide – Ustica ultimo miglio | 21.15

Torna Atlantide con Andrea Purgatori con una puntata dedicata alla strage di Ustica del 27 giugno 1980.

Tv8

Sette anime | 21.30

Nel passato di Will Smith c’è un lacerante segreto. In cerca di redenzione, aiuta sette persone a migliorare la propria vita.

Nove

Camionisti in trattoria | 20.20

L’infaticabile Rubio torna a viaggiare con i Camionisti in trattoria lungo il Bel Paese, alla scoperta di nuove, leggendarie trattorie per camionisti.

Real Time

Vite al limite | 21.15

Le storie di persone che hanno deciso di cambiare la loro esistenza, ormai compromessa da gravissimi problemi di obesità. Seguiremo il loro percorso tra traguardi raggiunti e difficoltà fisiche e psicologiche ancora da superare.