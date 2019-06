Il dl crescita è legge, via libera dal Senato

ROMA – L’aula del Senato ha votato la fiducia al governo sul dl crescita con 158 si’, 104 no e 15 astenuti. Il provvedimento è convertito definitivamente in legge.

DL CRESCITA. CONTE: GOVERNO È CON CITTADINI PER CONTINUARE A CRESCERE

“L’approvazione del Decreto Crescita è il segnale di un Paese che fa sistema e rilancia l’economia. Agevolazioni fiscali per le imprese, promozione degli investimenti privati, tutela del made in Italy: il Governo è con i cittadini per continuare a crescere. Insieme”. Lo scrive su twitter il premier Giuseppe Conte.

DL CRESCITA. ZINGARETTI: QUESTO E’ IL DECRETO ANTI-CRESCITA

“E’ stato approvato il decreto Anti crescita. Un provvedimento utile solo alla propaganda. Solo pannicelli caldi, una serie di pasticci e un grande disastro chiamato Ilva che rischia di chiudere. Un ennesimo errore di questo Governo che ha fermato l’Italia”. Cosi’ il segretario del Pd Nicola Zingaretti.