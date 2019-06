Mafie, blitz contro fiancheggiatori Messina Denaro. Ed è caccia a stanze segrete in casa

SALVINI: 130 POLIZIOTTI CONTROLLANO FIANCHEGGIATORI MESSINA DENARO

“In questi minuti, 130 poliziotti a Trapani e in tutta la Sicilia controllano i fiancheggiatori del boss Matteo Messina Denaro”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini interviene a radio Crc in vista dei due comitati nazionali per l’ordine pubblico e la sicurezza incentrati sulla situazione di Sicilia e Campania che si svolgeranno oggi in Viminale. “In tre giorni – aggiunge il ministro – sono state compiute operazioni importanti contro mafia, ‘ndrangheta e camorra che dicono che lo Stato c’è. E i risultati si vedono”.