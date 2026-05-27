VIDEO | Il Crystal Palace vince la Conference League: battuto il Rayo Vallecano

ROMA – La prima del Crystal Palace. Il club inglese ha conquistato il suo primo trofeo europeo vincendo la Conference League. Battuti 1-0 in finale gli spagnoli del Rayo Vallecano grazie a un gol di Mateta nei primi minuti del secondo tempo. Un po’ di Italia e serie A con l’arbitro Maurizio Mariani e con l’ex Lazio Daichi Kamada, ora centrocampista del Crystal Palace, che ha alzato anche lui la Coppa al cielo di Lipsia.

The moment Crystal Palace were crowned Conference League CHAMPIONS…👏 pic.twitter.com/mefHybBb8e https://t.co/furqCqErmF — george (@StokeyyG2) May 27, 2026