giovedì 28 Maggio 2026

VIDEO | Il Crystal Palace vince la Conference League: battuto il Rayo Vallecano

Il club inglese ha conquistato il suo primo trofeo europeo battendo in finale gli spagnoli 1-0

Data pubblicazione: 27-5-2026 ore 23:14Ultimo aggiornamento: 27-5-2026 ore 23:15

ROMA – La prima del Crystal Palace. Il club inglese ha conquistato il suo primo trofeo europeo vincendo la Conference League. Battuti 1-0 in finale gli spagnoli del Rayo Vallecano grazie a un gol di Mateta nei primi minuti del secondo tempo. Un po’ di Italia e serie A con l’arbitro Maurizio Mariani e con l’ex Lazio Daichi Kamada, ora centrocampista del Crystal Palace, che ha alzato anche lui la Coppa al cielo di Lipsia.

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