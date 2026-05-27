Zelensky scrive a Trump: “La situazione in Ucraina richiede un’azione rapida”

ROMA – È dal suo profilo X che Zelensky annuncia di aver scritto una lettera sia a Donald Trump che al Congresso degli Stati Uniti, una contemporaneità necessaria, perché “la situazione attuale richiede un’azione, un’azione rapida ed efficace. È importante che l’America ascolti l’Ucraina”. Zelensky afferma di comprendere “che gran parte dell’attenzione mondiale sia attualmente concentrata sulla guerra in Iran. Ma anche la guerra qui in Europa deve finire: una guerra sanguinosa che è già al suo quinto anno su vasta scala“.

Per il presidente ucraino, l’unico modo per poter terminare la guerra è tramite il sostegno americano e la garanzia di una pace dignitosa: “Prima saremo in grado di fornire una maggiore protezione contro le minacce balistiche, prima potremo far funzionare la diplomazia. Finché la Russia continuerà a fare affidamento sui missili, il suo interesse per la diplomazia non sarà reale. Dobbiamo correggere questa situazione. E possiamo farlo solo insieme all’America. L’Ucraina è grata all’America per tutto il suo sostegno. E l’Ucraina sarà ancora più grata per una pace dignitosa e una sicurezza garantita. Tutto questo è possibile, se c’è sufficiente determinazione”, conclude Zelensky.

VON DER LEYEN: PROSSIME SETTIMANE CRUCIALI PER PROCESSO ADESIONE A UE

Sempre su X, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha fatto sapere che attraverso una telefonata, ha ribadito a Zelensky “pieno sostegno dell’Europa all’Ucraina, mentre la Russia intensifica la sua brutale guerra di aggressione. La difesa aerea e le capacità di droni e di contrasto ai droni sono tra le priorità di difesa più urgenti dell’Europa. E l’Ucraina sarà pienamente integrata in questi sforzi. Il prestito di sostegno all’Ucraina darà un contributo fondamentale. Solo quest’anno, fornirà 28,3 miliardi di euro per contribuire a coprire le esigenze militari dell’Ucraina. Abbiamo anche parlato del percorso dell’Ucraina verso l’adesione all’UE. Le prossime settimane saranno cruciali per compiere passi decisivi nel processo di adesione”, ha concluso.