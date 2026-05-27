Il 30 maggio chiude l’autostrada del Brennero, Fi: “Disagi per famiglie e imprese”

MODENA – La chiusura del corridoio del Brennero prevista per sabato 30 maggio rappresenta “un fatto grave e senza precedenti, destinato a provocare pesanti disagi per cittadini, lavoratori, famiglie, imprese e autotrasportatori lungo una delle principali direttrici europee tra Italia e nord Europa”. E questo perché “bloccare, anche solo per un giorno, un’infrastruttura strategica come il Brennero significa colpire direttamente la mobilità europea, la continuità delle forniture e la competitività del nostro sistema produttivo. È una scelta irresponsabile che rischia di creare un precedente molto pericoloso”. Lo segnalano Christian Bianchi, coordinatore provinciale di Bolzano di Forza Italia, e Flavio Tosi, europarlamentare Ppe e coordinatore regionale di Forza Italia in Trentino-Alto Adige.

Tosi era già intervenuto a Bruxelles con una specifica interrogazione alla Commissione europea, che aveva ribadito la disponibilità a riaprire il confronto tra gli Stati coinvolti e confermato il valore strategico dei collegamenti alpini per il mercato unico europeo. Dopo che lo scorso 21 aprile si è tenuta davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea l’udienza sul contenzioso tra Italia e Austria relativo alle restrizioni al Brennero, con la Commissione europea intervenuta a sostegno della posizione italiana, aggiungono gli azzurri in una nota: “La vicenda di sabato conferma che grandi infrastrutture come il Brennero non possono essere condizionate da decisioni unilaterali nazionali. Le reti TEN-T sono corridoi strategici di interesse comune europeo: serve rafforzarne la governance a livello Ue, con regole condivise che garantiscano continuità, sicurezza e libera circolazione lungo le principali direttrici continentali. Se questo fosse attuato da tutti i Paesi e tutti i partiti, lo sciopero strumentale previsto per sabato sarebbe precluso”.

REGIONE VENETO METTE IN GUARDIA SU DISAGI PER STOP AL BRENNERO

La Regione Veneto mette in guardia: “A causa di una manifestazione autorizzata prevista in Tirolo”, sabato prossimo, 30 maggio, “saranno introdotte importanti limitazioni alla circolazione lungo l’asse del Brennero, con possibili ripercussioni sul traffico in tutto il Nord Italia”, anche per via degli spostamenti legati al ponte del 2 giugno. In territorio austriaco, dalle 11 alle 19, saranno chiuse al traffico l’autostrada del Brennero A13 e la strada statale B182 a partire dal confine di Stato. Per i mezzi pesanti il divieto di circolazione scatta già dalle 9. Anche in Alto Adige sono previste limitazioni: l’autostrada A22 del Brennero sarà chiusa in direzione nord a partire da Vipiteno dalle 10.30 alle 20. E, in caso di forti code, la chiusura potrebbe essere anticipata ed estesa fino ai caselli di Bressanone, Chiusa o Bolzano. Per limitare le ripercussioni sulla viabilità ordinaria, la Prefettura di Verona ha vietato la circolazione dei mezzi pesanti sulla A22 in direzione Brennero tra Verona Nord e il confine con la Provincia autonoma di Trento, dalle 6 alle 20 di sabato.

Analoghi provvedimenti sono stati adottati anche dalle autorità di Trento e Bolzano. Le istituzioni raccomandano di limitare allo stretto necessario gli spostamenti lungo l’intera tratta della A22 nella giornata del 30 maggio e di evitare il transito in Alto Adige se la destinazione finale non si trova in quell’area. Per chi avesse necessità di raggiungere l’Austria, il percorso alternativo consigliato prevede la deviazione lungo l’autostrada A4 Venezia-Udine e successivamente sulla A23 fino al valico di Tarvisio. Si consiglia inoltre, prima della partenza, di informarsi sulle condizioni del traffico attraverso i canali ufficiali, di programmare con anticipo gli spostamenti e, in caso di viaggio in auto, di portare con sé acqua e viveri sufficienti.