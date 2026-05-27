mercoledì 27 Maggio 2026

Roland Garros, Paolini e Sonego eliminati al secondo turno

'Jas' è stata sconfitta nel secondo turno da Solana Sierra (n. 68 Wta): l'argentina si è imposta in rimonta 3-6, 6-4, 6-3. ll tennista azzurro fuori con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-4

Data pubblicazione: 27-5-2026 ore 21:07Ultimo aggiornamento: 27-5-2026 ore 22:35

ROMA – Jasmine Paolini eliminata dal Roland Garros. Continua il momento no dell’azzurra numero 13 al mondo, ancora sofferente per i guai al piede sinistro che aveva già accusato a Roma: ‘Jas’ è stata sconfitta nel secondo turno da Solana Sierra (n. 68 Wta): l‘argentina si è imposta in rimonta 3-6, 6-4, 6-3.

ROLAND GARROS, SONEGO BATTUTO DA PAUL: FUORI AL SECONDO TURNO

Lorenzo Sonego ha salutato il Roland Garros. Il tennista azzurro è stato infatti sconfitto in tre set nel secondo turno dallo statunitense Tommy Paul, numero 24 del tabellone. Il punteggio: 6-3, 6-2, 6-4.

Leggi anche

S.S. Lazio, la rescissione consensuale con Sarri è ufficiale

di Adriano Gasperetti

Sinner vince subito al Roland Garros e passa al secondo turno: battuto Tabur

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»