Roland Garros, Paolini e Sonego eliminati al secondo turno

ROMA – Jasmine Paolini eliminata dal Roland Garros. Continua il momento no dell’azzurra numero 13 al mondo, ancora sofferente per i guai al piede sinistro che aveva già accusato a Roma: ‘Jas’ è stata sconfitta nel secondo turno da Solana Sierra (n. 68 Wta): l‘argentina si è imposta in rimonta 3-6, 6-4, 6-3.

ROLAND GARROS, SONEGO BATTUTO DA PAUL: FUORI AL SECONDO TURNO

Lorenzo Sonego ha salutato il Roland Garros. Il tennista azzurro è stato infatti sconfitto in tre set nel secondo turno dallo statunitense Tommy Paul, numero 24 del tabellone. Il punteggio: 6-3, 6-2, 6-4.