Electrolux, i sindacati a Forlì: “Il piano cambi o siamo pronti alla guerra”

di Cristiano Somaschini e Emanuele Nuccitelli

FORLI’ – Se l’azienda non cambia Piano sarà “guerra”. Al grido di “ci si salva tutti assieme” i sindacati tornano in Consiglio comunale a Forlì per aggiornare l’Aula sulla crisi Electrolux, dopo il tavolo nazionale di lunedì scorso a Roma. Per Giacomo Gasperoni della Fim-Cisl è “la madre della crisi del manifatturiero” e “il 44esimo tavolo di crisi al ministero”. Senza occupazione industriale, ragiona, “diventa difficile per il territorio”. Ma se la parte imprenditoriale è “disumana e ferma” dall’altra c’è “una risposta forte che rassicura, la paura non deve trasformarsi in disperazione”. L’azienda ha ricevuto fondi e “fa passare il Piano come garanzia per restare sul territorio, è un principio di deindustrializzazione del settore dell’elettrodomestico”. Inoltre “non può passare il concetto che l’azienda se ne va per i costi dell’energia. È una manovra finanziaria per recuperare marginalità”. I sindacati auspicano risposte il 15 giugno, prossimo appuntamento del tavolo, altrimenti “la battaglia andrà avanti. Non possiamo cedere nessuno di quei 1.719 posti”. Dello stesso avviso Fabio Torelli della Fiom-Cgil, “deluso” dall’incontro al Mimit. “Ma l’importante era andarci con un’unica voce. Anche se c’è stata la stonatura”, per questo il sindacalista ribadisce che “non chiediamo armotizzatori e incentivi, ma il ritiro del piano. Nessuna riconversione con metà del personale, tutta la produzione deve rimanere a Forlì”. Anche per Luca Francia della Uilm-Uil “l’elemento di valore è la compattezza di istituzioni, sindacati e delle Regioni, tutte contro il piano”.

Che è una “bomba atomica sociale: dismettere i piani cottura significa dimettere nei prossimi anni i forni”, conclude puntando il dito contro “le politiche green europee figlie dell’ideologia che stanno distruggendo la nostra industria”. Infine Francesco Stavale di Ugl Metalmeccanici evidenzia che saranno almeno 500 gli esuberi sul territorio. “Dobbiamo tenere tutta la forza lavoro, altrimenti si chiude. Se non si può fare il gas, faremo l’elettrico, ma le linee non devono andare via”. E se l’azienda non si presenta con un nuovo piano il 15 giugno, conclude, “iniziamo la guerra”.

IL SINDACO DI FORLI’ CON LA T-SHIRT DA BATTAGLIA: È LOTTA PER LA VITA

Parlare di sviluppo e non “di salvare il salvabile”. Si prende gli applausi di dipendenti e sindacati di Electrolux il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, questo pomeriggio in Consiglio comunale nella seduta dedicata alla crisi che interessa l’azienda, dopo il tavolo nazionale di lunedì scorso al ministero delle Imprese. Il primo cittadino di centrodestra non porta la fascia tricolore, ma la t-shirt con il grido di battaglia “Resisteremo ancora più un minuto di Electrolux”. Ne sono “orgoglioso- sottolinea- ma non la merito. Per me è una battaglia politica, per voi della vita”. Per questo al sindaco non è andato già l’atteggiamento “sprezzante” dell’azienda al tavolo nazionale. L’amministratore delegato è stato “imbarazzante”, parlando di unità e non di persone e in particolare nella replica, “azzardando la richiesta di un grazie perché tra 20 anni ci sarà ancora qualcosa”.

Zattini, ammette, ha trattenuto a stento un sonoro “vaffa”. Questa crisi, rimarca, “investe uno dei simboli dell’industria forlivese” e “l’unico dato positivo” al momento è che “siamo tutti dalla stessa parte”, tutto contro il Piano di Electrolux sindacati, governo, sindaci, Regioni e associazioni imprenditoriali, “irricevibile come l’ombrello degli ammortizzatori sociali. Non è questa la soluzione, non è questo il futuro di un’azienda che tiene in piedi una fetta importante della politica industriale del nostro Paese”. La crisi Electrolux rappresenta una “tragedia epocale”, tra 1.719 esuberi a cui se ne aggiungono migliaia tra contratti a termine e indotto. “Speriamo in un passo in avanti”, chiude lasciando parola ai sindacati.

PD: SUBITO INIZIATIVE UNITARIE PER SALVARE 1700 POSTI

“Come PD auspichiamo qualsiasi iniziativa, anche unitaria, che consenta di salvare quei 1700 posti di lavoro dell’Electrolux e salvare un settore che nel corso degli ultimi anni è stato profondamente indebolito e depauperato. Dopo l’abbandono di Whirlpool e Beko, con la crisi di Electrolux di fatto rischiamo di perdere l’industria degli elettrodomestici nel nostro Paese e di produrre un grande indebolimento per tutto il mercato europeo”. Così in una nota congiunta i deputati PD, Vinicio Peluffo, Arturo Scotto, Marco Sarracino, Silvia Roggiani, Andrea Gnassi, Augusto Curti e Ouidad Bakkali a margine delle audizioni di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL sulle ricadute produttive e occupazionali del piano di ristrutturazione annunciato dal gruppo Electrolux.

“Restano al momento inevase – avvertono i dem – alcune domande che risultano cruciali, a cui il governo è chiamato a rispondere. È praticabile o quanto meno pensabile utilizzare la leva del Golden Power come fu proposta dal ministro Ciriani? Qual è la posizione del ministro Urso sull’incrocio tra i finanziamenti pubblici e i prodotti trasferiti da Electrolux? Sulle delocalizzazioni, perché non si procede unitariamente con una norma che dice chiaramente che qualunque azienda multinazionale che riceve risorse pubbliche italiane e intende andare via, deve restituire quanto ricevuto e quelle risorse vanno investite nel territorio colpito per la sua reindustrializzazione?”, concludono i deputati PD.