VIDEO | Lavoro, ispettori a caccia di appalti irregolari: “Così li scoviamo”

BOLOGNA – Più si allunga la filiera di appalti e subappalti, più aumentano i rischi di irregolarità e di sconfinamenti nel campo dell’intermediazione di manodopera, consentita per le legge sono alle agenzie specializzate. A spiegare la differenza tra appalti “genuini” e appalti irregolari è Andrea Rapacciuolo, ispettore del lavoro ed esperto di diritto, che, a titolo personale, ha messo la sua esperienza a disposizione dell’incontro “Codice dei contratti e Testo Unico sicurezza sul lavoro: integrazione tra tutela del lavoro e gestione della sicurezza”, promosso da Cifa in occasione di ‘Ambiente Lavoro’, in corso a Bologna. “La vigilanza degli organi dello Stato preposti a questo cerca da sempre, e cercherà nei prossimi tempi, di indagare e investigare la filiera degli appalti per garantire i diritti dei lavoratori, che sono i diritti retributivi e contributivi e i diritti a un lavoro sicuro e regolare”, spiega Rapacciuolo.

“Gli organi di vigilanza in materia di lavoro investigano gli appalti e subappalti in modo da verificare se l’appalto è genuino o no: se c’è una vera e propria segmentazione del lavoro, se, cioè, l’appaltatore non è un mero intermediario, non è un mero caporale, quindi non prende braccia e le presta all’utilizzatore, ma le gestisce in proprio”, puntualizza l’esperto. L’indagine investigativa in genere si concentra proprio su questo aspetto, puntando ad accertare che l’appaltatore sia un reale datore di lavoro, che svolge autonomamente per il committente un pezzo del prodotto o del servizio, coordinando i lavoratori.

“A mano mano che filiera scivola, la genuinità si diluisce ed è sempre più difficile trovare l’autonomia. Quello che viene appaltato deve essere un segmento autonomo, non una parte del ciclo produttivo dove intervengono lavoratori esterni, perché per quello c’è la somministrazione. Altrimenti è intermediazione, che non è consentita se non alle agenzie per il lavoro”, specifica. “La seconda verifica punta ad accertare che chi ha preso l’appalto gestisca direttamente i lavoratori”, prosegue. In caso di irregolarità, scatta la sanzione penale per i soggetti coinvolti, mentre “i contributi vengono spostati in capo al committente in quanto reale datore lavoro”, conclude.