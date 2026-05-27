“Il silenzio in segno di lutto e rispetto”: dopo le polemiche l’Università di Genova dedica una pagina a Montefalcone e Oddenino

ROMA – A seguito delle polemiche dei giorni scorsi, da ieri, 26 maggio, l’Università di Genova ha dedicato un’intera pagina ai sub scomparsi alle Maldive, tra cui c’erano anche la docente Monica Montefalcone e la ricercatrice Muriel Oddenino, intitolata ‘Il Distav in lutto’. “Sentiamo il bisogno di spiegare che se è parso strano e forse segno di scarsa partecipazione emotiva il silenzio che abbiamo cercato di mantenere in questa drammatica settimana, in realtà è stato proprio, al contrario, segno di lutto e rispetto”, si legge sul sito del Distav, il dipartimento di Scienze della terra, dell’ambiente e della vita dell’ateneo ligure.

“Non solo, infatti, abbiamo ritenuto necessario attenerci alla discrezione nel rilasciare dichiarazioni pubbliche per via delle indagini in corso, ma abbiamo ritenuto fosse il modo più rispettoso di onorare chi ci ha lasciato, evitando congetture, speculazioni e infondate spiegazioni tratte magari da mal interpretate dichiarazioni”, continua la nota. “Ma soprattutto il silenzio è stato segno di lutto, un lutto profondo, non certo comparabile a quello dei congiunti delle vittime, ma il lutto di una comunità di decine di persone, fatta di colleghi e soprattutto di studenti. Sono proprio stati loro, gli studenti e i ragazzi del gruppo di ricerca della Prof. ssa Montefalcone, i compagni di lavoro di Muriel e che avevano seguito Federico per la tesi, le persone che più di ogni altro abbiamo sentito il bisogno di proteggere e tutelare. Non solo attraverso la vicinanza fisica di tanti di noi e l’attivazione di percorsi di supporto psicologico, ma soprattutto non contribuendo a quell’ondata di esternazioni, sulla stampa e soprattutto sui social, che ha causato una bulimia di ricerca di notizie, aggiornamenti, indiscrezioni, esacerbando oltre misura il dolore e il senso di confusione nella ricerca di cause e responsabilità. Il silenzio, la discrezione non sono insensibilità ma sono segno di rispetto, vicinanza interiore e lutto condiviso”.