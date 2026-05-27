Tg Politico Parlamentare, l’edizione di mercoledì 27 maggio 2026

UCRAINA. NUOVO APPELLO DEL PAPA: “SEGUO CON PREOCCUPAZIONE”

Un nuovo appello del Papa per la pace in Ucraina. Al termine dell’Udienza Generale in Vaticano, dopo un giro in papamobile tra i fedeli, il Pontefice ribadisce: “Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili”. Leone XIV sottolinea che “la guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l’odio. Dove cadono missili e droni cadono anche le speranze”. Prima dell’udienza in Piazza San Pietro, Prevost ha ricevuto il premier spagnolo Pedro Sanchez per un colloquio a porte chiuse.

IN AULA ALLA CAMERA UNA TARGA PER MATTEOTTI

La Camera ricorda Giacomo Matteotti, il deputato socialista assassinato il 10 giugno del 1924 da una spedizione fascista dopo aver denunciato gli abusi del regime. “Sono passati 102 anni dall’omicidio – ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana – ma il suo ricordo resta vivo”. Montecitorio rende un omaggio al suo celebre discorso del 30 maggio con una targa affissa al suo scranno, dove si ricorda la sua presa di posizione “in difesa del libero Parlamento e contro le intimidazioni e le violenze fasciste”. Fontana osserva che le sue parole “risuonano ancora oggi come un accorato appello in difesa della libertà contro qualsiasi deriva autoritaria”.

PALAZZO CHIGI PREMIA PROGETTI STUDENTI CONTRO DIPENDENZE

A Palazzo Chigi la premiazione dei progetti realizzati dagli studenti per la seconda edizione del concorso ‘No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza’. “La droga e le dipendenze allontanano chi ne è vittima da tutto ciò che rende felici e liberi”, ha affermato il ministro della Salute, Orazio Schillaci. “Dobbiamo aiutare i giovani di oggi e le loro fragilità che sono all’origine non soltanto del disagio ma anche di episodi di violenza”, ha aggiunto il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. Per il sottosegretario Alfredo Mantovano “una giornata come quella di oggi significa che si può lavorare sul tavolo cruciale della prevenzione”.

CORRUZIONE IN SPAGNA, SANCHEZ DIFENDE ZAPATERO

Terremoto politico in Spagna. Mentre all’alba la Guardia Civil perquisiva la sede del partito socialista a Madrid, il premier Pedro Sánchez, a Roma per incontrare il papa, ha blindato in conferenza stampa il suo mentore, José Luis Zapatero. L’ex leader è indagato per corruzione e riciclaggio nel caso della compagnia aerea Plus Ultra. “Non c’è motivo di ritirargli la mia fiducia”, ha scandito Sánchez, respingendo le accuse di una rete criminale. Una difesa totale che unisce il destino dei due leader nel momento più difficile per la sinistra iberica.