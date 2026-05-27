Dua Lipa e Callum Turner anticipano le nozze: il sì a Palermo forse già il prossimo weekend

Foto dal profilo Instagram di Dua Lipa

ROMA – Potrebbero avvenire prima del previsto le nozze di Dua Lipa e Callum Turner a Palermo. Secondo le ultime indiscrezioni circolate sui media locali e nazionali, la cantante e l’attore britannico avrebbero anticipato il loro sì siciliano a giugno. Inizialmente previsto per settembre con tre giorni di festa, l’evento dovrebbe già svolgersi il prossimo weekend: dal 5 al 7 giugno.

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Dua Lipa sarebbe stata avvistata a Palermo la scorsa settimana per un nuovo sopralluogo. Con lei c’era Donatella Versace che su Instagram ha pubblicato alcuni scatti dell’artista vestita con un mini abito di Atelier Versace, lo stesso indossato da Kate Moss nel 1995. “Che angelo che sei”, ha scritto Donatella, ricevendo come risposta dalla cantante un “ti amo” in maiuscolo. La stilista sarebbe dietro l’abito da sposa che la star indosserà. A rendere speciale il matrimonio anche la partecipazione di Elton John, grande amico della coppia. La star arriverà a Palermo – insieme a una lunga lista di vip – per partecipare. Gli ospiti, come già anticipato nelle settimane scorse, alloggeranno all’hotel cinque stelle di Rocco Forte di Villa Igea: il quartier generale dell’evento. Il sì, invece, dovrebbe celebrarsi a Villa Valguarnera, a Bagheria.