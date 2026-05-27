Marracash sbanca al box office con il suo docufilm: in arrivo nuove repliche e programmazioni

Foto di Clara Parmigiani

ROMA – “King Marracash”, il docufilm diretto da Pippo Mezzapesa su Marracash, sbanca al box office: è il film più visto di lunedì 25 maggio. Un grande debutto (il migliore di un docufilm musicale dal 2024). Nel primo giorno in sala ha registrato oltre 22 mila presenze. Vista la grande richiesta, il docufi lm previsto per tre giorni al cinema prolunga la sua permanenza in sala: sono previste repliche e nuove programmazioni a partire da giovedì 28 maggio.

Prodotto da GRØENLANDIA – in collaborazione con DISNEY+ e in associazione con ADLER ENTERTAINMENT – il docufilm ripercorre la carriera di Fabio Rizzo, in arte Marracash, attraverso un racconto che intreccia dimensione artistica e personale, arricchito dalle testimonianze di chi ha condiviso con lui questo percorso: Deleterio, Elodie, Guè, Jacopo Pesce, Matteo Mancuso, Marz, Mirko Rizzo, Paola Zukar, Rame e Massimo Recalcati.

Diretto da Pippo Mezzapesa, che ne ha curato anche il soggetto e la sceneggiatura insieme a Antonella W. Gaeta, Chiara Battistini e Shadi Cioffi , il documentario racconta il percorso dall’artista, dalle rime sparse al primo album, esplorando il successo e la stasi, la luce e il buio, la forza e la fragilità. Il docufi lm porta lo spettatore nei luoghi d’infanzia di Marracash, tra i casermoni della Barona, dove è cresciuto, nel cuore duro della periferia di Milano, per poi viaggiare in Sicilia con la sua famiglia.

Attraverso un racconto intimo lungo un anno passato in straordinaria prossimità con l’artista, vengono mostrati la quotidianità, gli amici, i collaboratori, i riconoscimenti, le canzoni e l’amore. Si tratta della chiusura di un cerchio dopo la trilogia di un album che lo ha defi nitivamente consacrato come artista di punta della scena musicale italiana.

Il viaggio culmina con la restituzione del debito originario: un Block Party, un vero e proprio concerto da regalare al suo quartiere. Un atto dovuto e, al tempo stesso, una forma di profondo riscatto per chi viene dalla “periferia di tutto”.

Il docufilm è una produzione Groenlandia, in collaborazione con Disney+, in associazione con Adler Entertainment, prodotto da Matteo Rovere e Leonardo Godano, prodotto da Marco Colombo.