X Factor, Irama è il nuovo giudice. Il cantautore sostituisce Achille Lauro

Foto dal profilo Instagram di X Factor

ROMA – Dopo settimane di rumors, adesso è ufficiale. È Irama il quarto giudice della nuova edizione di X Factor che debutterà a settembre su Sky e in streaming su Now. Il cantautore si unisce a Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani. Tutti e tre riconfermati insieme alla conduttrice Giorgia. La squadra sarà al lavoro all’Allianz Cloud di Milano già il 2 e il 3 giugno con le prime audizioni.

L’ex Amici è il nome scelto in sostituzione di Achille Lauro, che lo scorso aprile ha annunciato la decisione di lasciare il programma dopo due edizioni. “Dopo due anni bellissimi a X Factor, con una squadra unica e momenti che non dimenticherò mai, la mia avventura nel programma si conclude qui. Mi trovo in un momento stupendo della mia vita”, ha scritto su Instagram l’artista romano.

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“Tra un enorme tour negli stadi, l’amore travolgente che sto ricevendo, ho deciso di dedicarmi completamente alla musica e a chi, in questi anni, mi ha dato tutto, la musica è la mia casa. Scrivo canzoni da quando ero piccolissimo, ho sognato questo per tutta la vita e voglio dare tutto me stesso alla mia gente e a questo sogno”, ha aggiunto.