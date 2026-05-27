VIDEO| Robert Kennedy Jr. afferra due serpenti a mani nude e viene morso

ROMA – Piccola disavventura per Robert Kennedy Jr. in visita nella sua residenza in Florida di Mehmet Oz, amministratore del Centers Medicare & Medicaid Services.
In un video pubblicato dallo stesso segretario della Salute e dei Servizi Umani Usa, il 72enne afferra due serpenti neri con le mani, ma – mentre li mostra in camera – viene morso a una mano da uno di essi. Kennedy Jr. resta comunque sorridente, mentre la moglie lo esorta più volta a lasciare i due esemplari. Si tratta di black racer, non velenosi o pericolosi per l’uomo. La clip è diventata virale.