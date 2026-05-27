mercoledì 27 Maggio 2026

Milano, maxi-rissa tra gang sui binari: un 22enne morto accoltellato. In fuga gli aggressori

Si sarebbe trattato di uno scontro tra bande sudamericane. La vittima Gianluca Ibarra Silvera ha riportato ferite troppo gravi: è morto poco dopo l'arrivo in ospedale

Data pubblicazione: 27-5-2026 ore 10:04Ultimo aggiornamento: 27-5-2026 ore 10:08

MILANO- Una violenta rissa scoppiata tra i binari del treno, una decina di giovani coinvolti, poi spunta un coltello e un 22 enne finisce a terra, in una pozza di sangue. Le sue condizioni sono ormai disperate e, nonostante la corsa in ambulanza, muore in ospedale.

COSA È SUCCESSO

È successo ieri sera, martedì 26 maggio, poco prima delle 22.30, al binario 6 della stazione di Milano Certosa, in via Mambretti, periferia nord della città. La vittima, Gianluca Ibarra Silvera, all’arrivo del personale della Polfer era a terra, con una ferita mortale da arma da taglio e privo di coscienza. Era nato in Italia da genitori ecuadoriani. In stazione, tra i binari, era con i fratelli. Lo scontro rientrerebbe in un contesto di violenze tra bande sudamericane.

I soccorritori del 118 sono intervenuti con due ambulanze e un’automedica: oltre la vittima, trasportata al Fratebenefratelli, dove è spirata, è stato portato all’ospedale Sacco in codice verde un altro partecipante alla rissa, probabilmente un fratello di Silvera. Per lui ferite non gravi alla mano e alla gamba destra.
Gli aggressori sono fuggiti in treno e di loro si sono perse le tracce: sono in corso del indagini per risalire alla loro identità.

(photo credit: Siulp/web)

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