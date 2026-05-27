Fedez e il nuovo ‘nido’ con Giulia: lo scatto del trasloco con la compagna in dolce attesa

ROMA – Il rapper di Rozzano fa sul serio. In corso sembra esserci l’allestimento di una nuova casa, insieme a Giulia Honeger, sua compagna. Nelle stories di Fedez è apparsa infatti la foto di quello che, a tutti gli effetti, sembrerebbe un trasloco. A poco più di due anni dall’aver scelto come dimora l’appartamento-sala-giochi vicino a Piazza Castello, a Milano, sembra voler raccontare sui social di aver intenzioni serie, anzi serissime. Nessun annuncio ufficiale, a dire il vero, ma l’immagine in questione è subito diventata virale.

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COSA ‘DICE’ LA FOTO DEL PRESUNTO TRASLOCO

Nello scatto si vede un grande soggiorno in fase di sistemazione. A terra insieme a grandi scatoloni e shopper di noti brand d’arredamento e materiali da lavoro, seduta, c’è Giulia, la compagna 23 in dolce attesa del loro figlio. Dietro di lei l’immancabile e inseparabile flipper che accompagna Fedez nei vari cambi di residenza.