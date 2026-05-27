Medio Oriente, ondata di raid su Gaza e in Libano, Israele: “Eliminato il capo militare di Hamas”. Oggi riunione di gabinetto alla Casa Bianca

ROMA – Si lavora ancora a un’intesa per porre fine al conflitto fra Stati Uniti-Iran, nonostante di fatto la tregua risulti più che traballante su entrambi i fronti, quello in Iran e in Libano. Prima gli attacchi Usa contro una rampa missilistica a Bandar Abbas, nel sud dell’Iran, e di alcune navi nelle acque di Hormuz, motivati come “attacchi di difesa”. Di tutt’altro avviso l’Iran che ha denunciato le “flagranti violazioni” del cessate il fuoco da parte degli Stati Uniti. Mentre oggi si contano le vittime dei raid delle forze israeliane in Libano che di fatto, nelle ultime 24 ore si sono intensificati, e così come a Gaza, con la ripresa sfacciata di attacchi aerei dell’Idf. Trump intanto, dopo un colloquio telefonico con il premier israeliano Netanyahu, ha convocato per oggi alla Casa Bianca una riunione di gabinetto straordinaria, nell’ambito degli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra contro l’Iran.

IN LIBANO ORDINI DI EVACUAZIONI IN OLTRE 50 VILLAGGI, NUOVA ONDATA DI RAID

In dettaglio, Al Jazeera fa il resoconto degli ultimi attacchi israeliani nel sud e nell’est del Libano, il bilancio delle vittime dei raid avvenuti nella giornata di ieri, martedì 26 maggio, è di31 persone uccise e 40 feriti, mentre i raid e gli ordini di sfollamento forzato si intensificano. L’esercito israeliano ha infatti emesso ordini di sfollamento forzato per quasi 50 città e villaggi in Libano. Afp spiega che gli attacchi aerei dell’Idf hanno preso di mira in particolare la città di Nabatiye, dopo un ordine israeliano di evacuazione senza precedenti, attacchi che hanno mietuto vittime tra i civili anche nei giorni scorsi. L’esercito israeliano ha confermato di aver esteso le sue operazioni terrestri contro Hezbollah nel sud del Libano e di fatto, Nabatiyé continua a essere bombardata nonostante la tregua entrata in vigore il 17 aprile.

RAID DI ISRAELE SU GAZA CITY, INCURSIONI IN CISGIORDANIA

A Gaza city si fa la conta delle vittime dell’ultimo raid aereo israeliano su Gaza City, nel quartiere di Remal, avvenuto ieri, martedì 26 maggio. Il bilancio sale a sei. Lo riferisce Al Jazeera Arabic. In parallelo, le forze israeliane hanno proseguito le loro incursioni militari in tutta la Cisgiordania occupata, uccidendo un uomo palestinese di 45 anni a Jenin, ferendo un bambino a Hebron e bloccando le principali vie di transito, riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa..

ISRAELE: A GAZA UCCISO MOHAMMED OUDA, LEADER MILITARE DI HAMAS

Il risultato di questa vera e propria offensiva viene raccolto stamane dalle forze israeliane: in una nota congiunta del premier Netanyahu e del ministro della Difesa Katz è stata confermata l’uccisione di Mohammed Ouda, capo dell’ala militare di Hamas. L’annuncio è arrivato appena 12 giorni dopo che le Forze di Difesa Israeliane avevano assassinato il suo predecessore, Izz al-Din al-Haddad. Odeh è ritenuto a capo del quartier generale dell’intelligence di Hamas, durante l’attacco del 7 ottobre ed è stato nominato la settimana scorsa per sostituire Haddad. “Odeh è responsabile dell’omicidio, del rapimento e del ferimento di molti civili israeliani e soldati delle Forze di Difesa Israeliane”, hanno dichiarato Netanyahu e Katz nella nota congiunta. “Continueremo a dare la caccia a tutti coloro che hanno preso parte al massacro del 7 ottobre. Prima o poi, Israele li raggiungerà tutti” hanno concluso.

IL MINISTRO KATZ: “IL COMANDANTE DI HAMAS MANDATO A INCONTRARE I SUOI SOCI ALL’INFERNO”

Anche in un post su X il ministro Katz ha rivendicato l’eliminazione del leader di Hamas: “ll comandante del braccio militare numero 4 dell’organizzazione terroristica Hamas a Gaza è stato eliminato ieri e mandato a incontrare i suoi soci nelle profondità dell’inferno. A nome del primo ministro e mio, complimenti all’IDF e allo Shin Bet per l’esecuzione brillante”.

מפקד הזרוע הצבאית מספר 4 של ארגון הטרור חמאס בעזה חוסל אתמול ונשלח לפגוש את שותפיו במעמקי הגיהינום.



בשם רה"מ ובשמי, ברכות לצה"ל ולשב"כ על הביצוע המבריק.



התחייבנו לחסל את כל מי שהוביל את טבח ה-7 באוקטובר וכך נעשה: כולם בני מוות בכל מקום.



התחייבנו שהחמאס לא ישלוט אזרחית וצבאית… pic.twitter.com/b5ryB4tHz7 — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 27, 2026

(photo credit: Lbci Lebanon News/X)