Le previsioni meteo di mercoledì 27 maggio

(fonte: ilmeteo.it)

ROMA – Pressione in lieve calo. La giornata trascorrerà con un tempo estivo con caldo fino a 34-35°C. ll cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio scoppieranno temporali irregolari con possibili grandinate sui settori alpini centro orientali e in parziale discesa verso la pianura veneta e friulana. Venti deboli e mari generalmente calmi o poco mossi.

NORD

Regime di alta pressione sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Maggiori annuvolamenti interesseranno i settori alpini dove nel pomeriggio scoppieranno alcuni temporali di calore sulle Dolomiti e in parziale discesa verso le alte pianure di Veneto e Friuli. Temperature: Valori massimi attesi tra i 26°C di Genova e i 35°C di Torino, Bologna e Milano.

CENTRO E SARDEGNA

Sulle nostre regioni è presente un campo di alta pressione a matrice subtropicale. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso praticamente dappertutto. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, mentre i mari risulteranno calmi o al più poco mossi. Temperature: Valori massimi compresi tra i 28°C di Ancona e i 34°C di Firenze.

SUD E SICILIA

Le nostre regioni sono interessate da un campo di alta pressione subtropicale. La giornata sarà contraddistinta da prevalenti condizioni di bel tempo, soprattutto al mattino. Nel corso del pomeriggio maggiori annuvolamenti interesseranno gli Appennini anche con isolati temporali di calore, specie su Pollino e Sila. Venti deboli settentrionali, mari poco mossi. Temperature: Valori massimi attesi tra i 27 e i 29 gradi su gran parte delle città.