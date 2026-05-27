mercoledì 27 Maggio 2026

L’oroscopo di mercoledì 27 maggio

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 27-5-2026 ore 7:10Ultimo aggiornamento: 27-5-2026 ore 7:10

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Nei rapporti con gli altri c’è un po’ di tensione. Un po’ di ansia perché stai per concludere un progetto. Devi tagliare i rami secchi.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Arrivano risposte ma non soddisfano, ogni giorno sei in battaglia, evidentemente devi impórti nell’ambiente o fare presente con forza ciò che vuoi.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

È possibile notare qualche difficoltà nel corso di queste ore. Potresti avere complicazioni nel rapporto di sempre, piccole discussioni passeggere o addirittura sospetto di tradimenti.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Soddisfazioni discrete, specie da un punto di vista sociale e sentimentale. L’umore è abbastanza alto e ti consente un’ottima disposizione d’animo in generale verso l’ambiente circostante.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Nuovi incontri, personali e professionali, complicati da gestire. Il clima in famiglia migliora, ma devi sanare qualche problema che non è nato per colpa tua, da troppo tempo ci sono persone che t’imbarazzano.


Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Le vecchie e nuove imprese commerciali sono protette, ma c’è un progetto nuovo che potrebbe regalarti più consensi. La vitalità migliora e non si esclude l’arrivo di soldi e amore.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Resta solo un pizzico di fatica nel trovare gli accordi giusti ma la giornata è a tuo favore. Piccoli segnali di cambiamento aiutano a vedere nuove possibilità: ascoltare sé stessi e chi ci circonda porterà equilibrio e qualche piacevole conferma.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Chi ha iniziato da poco un’impresa è dubbioso, ma alla fine arriveranno ricompense. Con Toro e Cancro sarà possibile vivere un buon recupero sentimentale e non solo. Emozioni in arrivo.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Ti senti carico di energia ma anche di tensione; devi scaricarla positivamente sugli altri! L’amore chiede più sincerità.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

C’è più serenità, solo l’amore può creare qualche disagio oppure non riesci a vedere chi ami quanto vorresti. Nel lavoro non pretendere l’impossibile, potrebbe essere cambiato un capo, un riferimento, un programma. Cura la salute.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

E’ una bella situazione, buona energia. Chi è indeciso tra due storie ora saprà cosa fare.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Un periodo attivo. Ritrova la voglia di scommettere sul futuro. Il periodo predispone bene se aspetti una risposta per una causa o un nuovo accordo di lavoro.


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