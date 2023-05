Il Papa negli studi della Rai per un’intervista, è per la prima volta. L’ad Sergio: “evento storico”

ROMA – Papa Francesco si è recato oggi pomeriggio negli studi della Rai a Saxa Rubra, dove ha rilasciato un’intervista ospite del programma ‘A sua immagine’. È la prima volta che il Pontefice si reca in uno studio televisivo, solitamente infatti i giornalisti vengono accolti in Vaticano per intervistarlo. La puntata di a ‘Sua immagine’ con Papa Francesco andrà in onda il 4 giugno.

“La presenza di papa Francesco negli studi della Rai è un evento storico per l’azienda e un momento di grande intensità e significato. Il Santo Padre ha la capacità di toccare il cuore di tutti noi, credenti e non credenti, con la sua straordinaria empatia e la forza del suo messaggio e di valori universali come la pace, la carità, l’inclusione. Ricorderemo con vera emozione questo momento”, hanno dichiarato la Presidente, Marinella Soldi e l’Amministratore Delegato, Roberto Sergio.