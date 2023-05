La ‘ricetta’ della Asl Roma 6 per ‘Obiettivo salute’

ROMA – “Una ‘ricetta perfetta’ elaborata grazie a ingredienti vincenti: il territorio con cui il dialogo deve crescere ed arricchirsi, e la nostra ‘famiglia’ della Asl Roma 6 fatta di specialisti pronti ad accompagnarci nella condivisione e conoscenza di quelle buone pratiche che ci fanno stare bene. Coltivare sane abitudini alimentari e dedicarci allo sport significa essere in grado di prendersi cura di noi stessi e degli altri. Perché mi piace pensare a una comunità del benessere”. Così il commissario straordinario della Asl Roma 6, Francesco Marchitelli, commentando l’incontro ‘Obiettivo salute’, che si è svolto all’ospedale dei Castelli, e a cui hanno partecipato il sindaco di Ariccia, Gianluca Staccoli, e “tanti altri amici- ha aggiunto Marchitelli- Abbiamo dedicato un piacevole e colorato momento alla salute, tra sorrisi e condivisione”.

Anche nel 2023 il focus di ‘Obiettivo salute’ è stato sulla gestione delle malattie croniche, in particolare cardiovascolari, metaboliche, respiratorie, patologie infettive collegate, e sul ruolo delle nuove tecnologie.

L’incontro ha avuto lo scopo di condividere un piano comportamentale per un miglioramento nell’approccio, non solo attraverso il corretto percorso diagnostico e terapeutico, ma anche agendo sui fattori di rischio mediante appunto una dieta adeguata e una attività fisica appropriata rispetto alle patologie di un paziente. Presente all’iniziativa anche il testimonial del ‘Circuito salute’, il campione olimpico Vénuste Niyongabo, medaglia d’oro di atletica leggera alle Olimpiadi di Atlanta 1996 nei 5.000 metri piani maschili.

L’iniziativa proseguirà ora con un percorso di eventi sportivi con l’obiettivo di costruire la salute di chi vi partecipa. Il ‘Circuito salute’ nasce dalla collaborazione del progetto ‘Obiettivo salute’ con le associazioni sportive Amici del Parco dei Castelli Romani e Atleticat ed è costituito da 3 gare: Trofeo San Barnaba (Marino, 11 giugno), La Mezza dei Castelli Romani (Ariccia, 8 ottobre) e Corriamo al Tiburtino (Roma, 19 novembre). Nelle tre manifestazioni gli operatori del progetto ‘Obiettivo salute’ effettueranno attività di check-up della popolazione per la promozione della salute e la prevenzione delle malattie croniche mediante la riduzione dei fattori di rischio, una dieta corretta e adeguata attività fisica. Verranno promossi i programmi di screening oncologici per la prevenzione secondaria delle neoplasie. Saranno presenti i pacer della salute che accompagneranno i partecipanti alla corsa fornendo consigli su come migliorare la salute e aumentare il benessere attraverso dieta ed attività fisica.