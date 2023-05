Rai, Meloni: “Voglio liberare la cultura italiana dall’intollerante sistema di potere della sinistra”

ROMA – “Non intendo sostituire un intollerante sistema di potere con un altro intollerante sistema di potere. Io voglio liberare la cultura italiana da un intollerante sistema di potere nel quale non potevi lavorare se non ti dichiaravi di una certa parte politica. Voglio un sistema meritocratico e plurale che dia spazio a tutti e che non funzioni in base alle tessere di partito”. A dirlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Catania per sostenere il candidato sindaco Enrico Trantino, soffermandosi sulle polemiche relative alla Rai. Il comizio è stato trasmesso in diretta su Rainews24 attirandosi non poche critiche e ora il caso verrà esaminato dalla commissione di vigilanza Rai.

MELONI: SINISTRA NERVOSA PERCHÉ TEME DI PERDERE EGEMONIA POTERE

“Ci avevano detto che la sinistra aveva una egemonia culturale ma non era egemonia culturale, era egemonia di potere. Ora c’è nervosismo perché si teme di perdere quell’egemonia, ma a me non interessa costruire un’altra egemonia di potere”.

REDDITO DI CITTADINANZA, MELONI: NOI CORAGGIOSI, NO A PAGHETTA DI STATO

“Sul Reddito di cittadinanza siamo stati coraggiosi: bisogna distinguere tra chi non può lavorare e chi può farlo. La dignità del lavoro è l’unico vero ascensore sociale e noi stiamo costruendo le condizioni perché queste persone possano lavorare. Chi non vuole farlo, però, non può pretendere la paghetta di Stato”.