Centrodestra, a Catania foto di famiglia sul palco di piazza Università

PALERMO – Centrodestra compatto a Catania per la candidatura di Enrico Trantino a sindaco e così Giorgia Meloni, giunta nel capoluogo etneo, chiama i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini sul palco di piazza Università per una foto di gruppo e un selfie. Con loro anche il leader di Noi con l’Italia Maurizio Lupi e lo stesso Trantino.

“SONO FIERA DELLA SQUADRA DI GOVERNO”

“Sono fiera della squadra di governo, della maggioranza, della nostra compattezza e coesione”, ha affermato la premier rivendicando poi i risultati del governo in campo economico: “L’Italia quest’anno crescerà più della media europea: più della Francia e della Germania. Abbiamo raggiunto il nostro record storico di numero di occupati e di contratti stabili. Tutto questo perché abbiamo investito sul lavoro”.

“RAI, CHI VA VIA NON CI RIGUARDA”

E sulle polemiche Rai Meloni ha lanciato un messaggio: “Chi va via e non vuole misurarsi col merito non ci riguarda, io comunque non voglio sostituire un intollerante sistema di potere con un altro intollerante sistema di potere”.