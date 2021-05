Comunali Napoli, Maresca: “Se Manfredi ha trovato 5 miliardi in cinque giorni allora è Mandrake”

NAPOLI – “Da un lato sono contento per la statura dell’avversario, dall’altro sono sorpreso dalle motivazioni. Se l’ex rettore è riuscito a trovare 5 miliardi in cinque giorni siamo di fronte a Mandrake, non a Manfredi”. Lo dice, a margine di una iniziativa al teatro Sannazaro, il candidato a sindaco di Napoli Catello Maresca parlando dello sfidante del centrosinistra, Gaetano Manfredi.

In merito alle risorse trovate per riequilibrare i conti, Maresca spiega che “potrebbe essere una notizia positiva per la città, ma non ci credo tanto a dire la verità. Vedremo”.

MARESCA: “SE MI SENTO CANDIDATO DEL CENTRODESTRA? SONO MODERATO”

“Io rispetto i partiti – aggiunge Maresa – e il lavoro che i partiti, che sono organismi costituzionali, devono fare. Parlerò con tutti i partiti che vorranno farlo, su delle basi però chiare e indiscutibili, assolutamente trasparenti, che sono quelle del mio percorso”.

“Se mi sento il candidato del centrodestra? Credo che questi schemi siano un po’ antiquati. Le buche di una città – dice – non sono né di destra né di sinistra. Le problematiche che deve affrontare l’amministratore comunale sono poco ideologiche”.

“Io – sottolinea il magistrato – mi sento il candidato Catello Maresca, sono sempre stato una persona moderata dai valori cattolici e questi mi hanno sempre dato tutte le risposte di cui avevo bisogno. Sono convinto che continueranno a darmele senza la necessità di essere etichettato come uomo di centrodestra o centrosinistra. Se dovete cercare qualcosa da affibbiarmi – dice Maresca ai giornalisti – scrivete che sono un moderato di ispirazione cattolica”.

“Io – aggiunge – aspetto anche il Pd o i 5 Stelle. Ho tanti amici di quell’area. Le nostre porte sono aperte”.