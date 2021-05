Ztl a Palermo, consiglio comunale vota mozione per sospenderla fino a dicembre

PALERMO – “La riattivazione della Ztl a Palermo prevista per il primo giugno, mentre il traffico in città impazzisce per i cantieri a passo di lumaca, è un atto di arroganza politica che danneggerà i commercianti e tutti i palermitani. Il consiglio comunale ha approvato oggi una mozione per sospendere la Ztl fino al 31 dicembre 2021, dimostrando quella lungimiranza e quel senso di responsabilità che evidentemente mancano al sindaco Leoluca Orlando e alla sua giunta”. Lo dice il capogruppo di Italia viva al consiglio comunale di Palermo, Dario Chinnici, commentando la mozione approvata oggi in Aula.