Il 30 settembre apre a Roma il Cinema Troisi

ROMA – Il 30 settembre aprirà i battenti il Cinema Troisi. La sala è gestita dall’Associazione Piccolo America a cui è stato assegnato lo spazio tramite bando. L’annuncio è stato dato da Valerio Carocci, presidente dell’Associazione, sul suo profilo Facebook, e subito prima dal sito Variety.com che ricostruisce la storia del sala e del ruolo dei ragazzi del Cinema America. “Purtroppo, ci troviamo a dare questa notizia in un giorno triste per il mondo dello spettacolo e della cultura: ci ha lasciato Carla Fracci. Alla famiglia vanno le nostre condoglianze e annunciamo sin da ora che uno dei primi eventi al Troisi sarà dedicato a ricordarla”, scrivono i membri dell’associazione in una nota.