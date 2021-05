São Paulo invests 7,78 million euros in Tourism

by Bianca Oliveira

SAO PAULO – In order to finance works and improvements in infrastructure, the government of São Paulo authorized an agreement with 140 Municipalities of Tourist Interest (MITs) in the amount of 7,78 million euros. The goal is to prepare the cities for the resumption of tourist activity with the improvement of the pandemic.

According to data from the Statistical Yearbook of Tourism 2020, developed by the General Coordination of Data and Information of the Ministry of Tourism, São Paulo was the state that received the most international tourists. Because it has a good infrastructure of roads and airports, the state offers opportunities for business tourism, events, culture, ecotourism, among others.

The creation of MITs aims to expand and qualify the tourist offer of São Paulo. All the other 575 municipalities in the state are able to enter the category, respecting the current limit of 140 vacancies and fulfilling some criteria such as tourism potential, having a Municipal Tourism Council, emergency medical service, basic infrastructure, tourism master plan and recognized tourist attractions.

“It is a historic day for tourism in São Paulo and Brazil. It is a milestone of the resumption, in a government that from the first day has manifested the clear intention of placing tourism at the center of the State’s development strategy ”, said Vinicius Lummertz, Secretary of Tourism and Travel of SP, at an event this Tuesday (25).

SAN PAOLO DEL BRASILE SI PREPARA ALLA RIPRESA E INVESTE NEL TURISMO

by Bianca Oliveira

SAN PAOLO DEL BRASILE – on l’obiettivo di preparare le città per la ripresa delle attività turistiche con il miglioramento della situazione della pandemia di Covid-19, il governo dello Stato di San Paolo ha autorizzato un accordo con 14 Comuni di interesse turistico (Municípios de Interesse Turístico, Mit), per un finanziamento di 50,4 milioni di reais, poco più di 7,5 milioni di euro. La somma verrà investita per lavori e migliorie alle infrastutture.

Stando ai dati riportati nell’Anuário Estatístico de Turismo 2020 redatto dalla Coordenação-Geral de Dados e Informações del ministero del Turismo, San Paolo è lo Stato che ha ricevuto il maggior numero di turisti internazionali. Viste le sua buona rete di infrastrutturale in quanto a strade e aeroporti, la regione offre infatti opportunità sia per turismo di lavoro, che quello legati a eventi, cultura ed ecologia, tra gli altri.



L’istituzione dei Mit, avvenuta nel 2015, mira ad ampliare e rendere ancora più qualificata l’offerta turistica di San Paolo. Tutti i 575 municipi dello Stato sono in grado di accedere alla categoria, rispettando il limite di almeno 140 strutture ricettive e soddisfacendo alcuni criteri relativi al potenziale turistico, avendo tutti un Conselho Municipal de Turismo, servizi medici emergenziali, infrastrutture basiche, un piano di gestione turistico e attrattive riconosciute.

“E’ una giornata storica per il turismo di San Paolo e del Brasile” ha detto il segretario del Turismo dello Stato, Vinicius Lummertz. “E’ un segno di ripresa, in un governo che fin dal primo giorno ha manifestato la chiara intenzione di collocare il turismo al centro della sua strategia di sviluppo dello Stato”.

SÃO PAULO INVESTE R$50 MILHÕES EM TURISMO

por Bianca Oliveira

SAO PAULO – Com o objetivo de financiar obras e melhorias em infraestrutura, o governo de São Paulo autorizou nesta semana o convênio com 140 Municípios de Interesse Turístico (MITs) no valor de R$ 50,4 milhões. O objetivo é preparar as cidades para a retomada da atividade turística com a melhora da pandemia.

Segundo dados do Anuário Estatístico de Turismo 2020, desenvolvido pela Coordenação-Geral de Dados e Informações do Ministério do Turismo, São Paulo foi o estado que mais recebeu turistas internacionais. Por contar com uma boa infraestrutura de estradas e aeroportos, o estado oferece oportunidades de turismo de negócios, eventos, cultura, ecoturismo, entre outros.

A criação das MITs pretende ampliar e qualificar a oferta turística de São Paulo. Todos os demais 575 municípios do estado estão aptos a entrarem na categoria, respeitado o limite atual de 140 vagas e preenchendo alguns critérios como potencial turístico, ter um Conselho Municipal de Turismo, serviço médico emergencial, infraestrutura básica, plano diretor de turismo e atrativos turísticos reconhecidos.

“É um dia histórico para o turismo de São Paulo e do Brasil. É um marco da retomada, em um governo que desde o primeiro dia manifestou a clara intenção de colocar o turismo no centro da estratégia do desenvolvimento do Estado”, disse Vinicius Lummertz, secretário de Turismo e Viagens, em evento nesta terça-feira (25).