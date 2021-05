ROMA – La Luna ieri sera ha dato spettacolo. In fase piena e al perigeo, ha brillato come non mai in questo 2021. A riprenderla mentre splendeva su Roma l’astrofisico Gianluca Masi, fondatore del Virtual Telescope Project e coordinatore per l’Italia dell’Asteroid Day.















Foto di Gianluca Masi

LEGGI ANCHE: Lo spettacolo della Superluna nel cielo di maggio