Sondaggio Dire-Euromedia: quasi il 50% degli italiani è euroscettico, ma i sovranisti non sfondano

ITALIANI NON AMANO POPULISTI-SOVRANISTI

Seppur euroscettici, gli italiani non amano populisti e sovranisti. Dovendo scegliere da che parte stare, oggi gli elettori si schiererebbero per il 37,1% con le forze europeiste; il 32,8 con i sovranisti. E’ quanto emerge da un sondaggio Euromedia Research commissionato dall’agenzia Dire, condotto con 2mila interviste telefoniche e via web tra un campione prestratificato tra il 20 e il 21 maggio.



Negli ultimi mesi, in coincidenza con lo scoppio della pandemia da coronavirus, la forchetta tra i due schieramenti si e’ ampliata. A febbraio, infatti, la differenza era esigua: gli europeisti erano al 36,4 mentre i sovranisti al 34,9.

Cresce pero’ la percentuale di indecisi: dal 28,7 al 30,1% di oggi. Gli elettori piu’ indecisi sono quelli dei Cinquestelle: tra di loro il dato e’ del 38,6%. Con i populisti e’ schierato tutto il centrodestra (Fi, Fdi e Lega), mentre il fronte degli europeisti e’ guidato dagli elettori del Pd: il 79,8% tifa per Bruxelles. Per il 45,2% degli intervistati ha ancora senso parlare di sovranismo e anti-sovranismo, per il 39,2 no.