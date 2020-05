VIDEO | Al mare durante la pandemia, Sip: “Per i bimbi nuoto o racchettoni”

ROMA – Un’estate al mare? Anche in questo 2020 le spiagge si apriranno agli italiani, ma per godere le vacanze in serenità sia i genitori che i figli possono seguire i consigli della Società italiana di pediatria (Sip).

“I bambini potranno giocare in spiaggia, però attenti alla tipologia di gioco: non si devono praticare quegli sport per cui è richiesto l’assembramento“, avverte Elena Bozzola, segretario nazionale Sip. La pediatra poi aggiunge: “Una buona idea è farli giocare a racchettoni, farli nuotare in acqua e prediligere una passeggiata sul lungomare per respirare l’aria pulita“.