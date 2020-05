Basilicata, Ircss Crob: “Reparto senologia attivo anche durante l’emergenza Covid”

POTENZA – “Esserci e dare una risposta a tutte le donne che temono o vivono l’esperienza drammatica di un tumore al seno”. Lo afferma in una nota il direttore del dipartimento chirurgico e della Breast Unit Irccs Crob Giuseppe La Torre. In questi mesi segnati dall’emergenza Covid-19, l’attivita’ oncologica al Crob non si e’ mai fermata, in particolare l’attivita’ senologica “che rappresenta una priorita’ assoluta per il nostro istituto”, precisa La Torre.

Anche durante l’emergenza al Crob sono stati effettuati gli esami di approfondimento necessari alle donne che avevano gia’ effettuato lo screening in precedenza e sono state prese in carico le pazienti per consentire il completamento dell’iter diagnostico e l’inizio tempestivo delle cure o del trattamento chirurgico.



“Non ci siamo fermati prima e non ci possiamo fermare ora perche’ il tumore al seno non aspetta” prosegue il direttore che invita tutte le donne che hanno un sospetto o una diagnosi accertata di tumore al seno a non rinunciare alle cure oncologiche per paura del contagio e a contattare l’ospedale al numero 0972 726703.

“In tempi brevi – assicura – prenderemo in carico il caso” cosi’ da garantire l’inserimento tempestivo in un percorso di cura appropriato, dal trattamento chirurgico a quello chemioterapico e radioterapico, con percorsi di accesso che rispettano tutte le misure di sicurezza.