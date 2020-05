VIDEO | Turismo, Sala: “Mi ricorderò di chi non ha voluto i milanesi”

MILANO – “Il governatore ligure Giovanni Toti dice che accoglierà a braccia aperte i milanesi. Altri, non li cito, dicono ‘magari se fanno una patente di immunità’. Parlo da cittadino, prima ancora che da sindaco: quando deciderò dove andare per un weekend o una vacanza, me ne ricorderò”. Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook.