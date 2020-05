VIDEO | Giovani medici contestano Lega e Forza Italia: “Avete distrutto la sanità”

ROMA – Lega e Forza Italia contestate in piazza Montecitorio dai giovani medici: “Colpa della vostro modello di sanità quello che e’ successo in Lombardia”. Doveva essere una manifestazione con il sostegno bipartisan ai laureati in medicina che attendono l’agognato concorso per la specializzazione e chiedono di assorbire tutto il bacino deigli aspiranti. Davanti al Parlamento coi camici bianchi arrivano i rappresentanti di tutti i partiti: dal Pd con Paolo Siani e Elena Carnevali, ad Italia Viva con Vito De Filippo, ad Azione con Carlo Calenda e Matteo Richetti. Ci sono anche esponenti di Forza Italia (da Valentina Aprea a Roberto Occhiuto, alla capogruppo Gelmini) e della Lega, con il giovane deputato Luca Toccalini. Tutti d’accordo nel sostenere la richiesta dei medici. Ma quando prende la parola Maria Stella Gelmini dai medici si leva una dura protesta: “Vergogna, siete voi che avete tagliato la sanita’. Almeno non venite a prenderci in giro”. La scena si ripete quando ad impugnare il megafono e’ il leghista Toccalini: “Vergogna, avete attaccato i medici di famiglia. Ve lo ricordate Giorgetti? Non avete la coerenza per parlare: sono morte 185 persone. L’avete distrutta voi la sanita’. Ipocriti, ipocriti. Lasciateci la piazza”.