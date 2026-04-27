Catania, ucciso e avvolto in un lenzuolo: è giallo a Castiglione di Sicilia

PALERMO – La procura di Catania indaga sul ritrovamento del corpo di un uomo nelle campagne di Castiglione di Sicilia. La vittima si chiamava Giuseppe Florio e aveva 66 anni.

Il cadavere, scoperto da un passante, era avvolto in un lenzuolo e presenta ferite di arma da taglio all’addome e al volto. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Randazzo.

L’uomo era originario di Trappitello, frazione di Taormina, cittadina messinese ad una trentina di chilometri da Castiglione di Sicilia.