lunedì 27 Aprile 2026

Catania, ucciso e avvolto in un lenzuolo: è giallo a Castiglione di Sicilia

Il cadavere, scoperto da un passante, presenta ferite di arma da taglio all'addome e al volto

di Salvo CataldoData pubblicazione: 27-4-2026 ore 19:00Ultimo aggiornamento: 27-4-2026 ore 19:00

PALERMO – La procura di Catania indaga sul ritrovamento del corpo di un uomo nelle campagne di Castiglione di Sicilia. La vittima si chiamava Giuseppe Florio e aveva 66 anni.

Il cadavere, scoperto da un passante, era avvolto in un lenzuolo e presenta ferite di arma da taglio all’addome e al volto. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Randazzo.
L’uomo era originario di Trappitello, frazione di Taormina, cittadina messinese ad una trentina di chilometri da Castiglione di Sicilia.

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