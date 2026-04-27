lunedì 27 Aprile 2026

Conte annulla gli incontri: “Devo sottopormi a un intervento”

Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte dovrà sottoporsi nei prossimi giorni a un intervento chirurgico

Data pubblicazione: 27-4-2026 ore 18:26Ultimo aggiornamento: 27-4-2026 ore 18:27

ROMA – “Avevo in programma tanti appuntamenti in tutta Italia nei prossimi giorni, ben felice di incontrarvi e di poter scambiare con voi tante idee. Mi dispiace molto ma purtroppo dovrò annullare gli incontri più imminenti perché devo sottopormi a un intervento chirurgico“. Così il leader M5s, Giuseppe conte sui social.

“Per qualche giorno non potremo aggiornarci- scrive- ma vi assicuro che non vedo l’ora di riprendere al più presto le attività, con rinnovata passione. Intanto prosegue senza sosta il lavoro che stiamo portando avanti per scrivere insieme il programma per cambiare il Paese e preparare i ‘100 spazi aperti per la democrazia’ di maggio, in cui ognuno potrà dare il proprio contributo. A presto!”.

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di Redazione

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