lunedì 27 Aprile 2026

Rosi, la gattina stuprata a Roma, è uscita dalla clinica ed è stata adottata

Avrà bisogno ancora di cure, ma "ha trovato la persona giusta": uno storico attivista di LNDC Animal Protection

Data pubblicazione: 27-4-2026 ore 18:07Ultimo aggiornamento: 27-4-2026 ore 18:09

ROMA – È uscita dalla clinica dove era ricoverata Rosi, la gattina vittima di violenza nel quartiere Tor Tre Teste di Roma. Dopo cure, trasfusioni, una lungo degenza e tanta solidarietà ricevuta sui social, è finalmente tornata a casa, non da sola: Rosi è stata adottata. “Il suo nuovo papà umano, uno storico attivista di LNDC Animal Protection, è partito apposta per lei ed è andato di persona a Roma per prenderla e accompagnarla nella sua nuova vita”, racconta la stessa organizzazione sui social pubblicando il video dell’incontro.

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Un vero e proprio lieto fine per la gattina seviziata e torturata: “Rosi avrà ancora bisogno di cure, attenzioni precise e tanta presenza. Ma oggi possiamo finalmente dirlo con il cuore pieno: ha trovato la persona giusta. Una persona esperta, amorevole, che ha da poco salutato la sua gatta di 21 anni e che ora è pronta a dare a Rosi tutto l’amore, la pazienza e le cure che merita”.

Rosi era stata trovata il 24 marzo con gravi ferite compatibili a un possibile stupro. La gatta è stata soccorsa da un ragazzo e sua madre e trasportata d’urgenza in clinica dove è stata accolta e curata dalla dottoressa Daniela Mignacca.

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