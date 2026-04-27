Polo civico, prove di unità a Roma: Grassi, Livolsi, Magaldi, Ronchitelli guidano il percorso

ROMA – Si è tenuto a Roma, a margine dell’incontro tra movimenti e associazioni civiche, il convegno ‘Movimenti e associazioni civiche – Centro e Sud Italia’, ospitato a Palazzo Grassi, in via Merulana 60. Un appuntamento molto partecipato, con oltre 200 presenze, a conferma di un percorso sempre più strutturato verso la costruzione di una rete nazionale. Promotori dell’iniziativa sono stati Raimondo Grassi, fondatore di ‘Roma Sceglie Roma’ e ‘Italia Sceglie’; Ubaldo Livolsi, fondatore di ‘Semplice Italia’ e cofondatore di ‘Italia Sceglie’; Enzo Magaldi, fondatore di ‘Italia Solidale’; Riccardo Ronchitelli, riferimento di ‘Semplicemente Cittadini’.

GRASSI: “RIAVVICINARE QUEL GRANDE PARTITO DEGLI ASTENUTI CHE OGGI IN ITALIA È PIÙ CHE MAI SILENTE”

Padrone di casa Raimondo Grassi, che nel suo intervento ha sottolineato come “prosegue il cammino per l’aggregazione di movimenti civici presenti nel Paese, per riqualificare l’offerta politica e riavvicinare quel grande partito degli astenuti che oggi in Italia è più che mai silente”, evidenziando come la partecipazione registrata rappresenti “una domanda reale di rappresentanza, seria e radicata nei territori”. Nel corso del confronto, Ubaldo Livolsi ha ribadito la necessità di “costruire una visione nazionale capace di unire le migliori energie civiche, superando frammentazioni e personalismi”, mentre Riccardo Ronchitelli ha evidenziato come “il civismo debba tradursi in capacità amministrativa reale e semplificazione per i cittadini”, sottolineando che il percorso avviato rappresenta “una risposta concreta alla distanza tra istituzioni e comunità”. Enzo Magaldi ha richiamato la dimensione sociale del progetto, osservando che “unire le realtà civiche significa rafforzare anche la capacità di dare risposte ai bisogni reali delle persone”, ponendo l’accento su una politica “più vicina e attenta alle comunità”.

Nel corso del dibattito Angelica Bianco, cofondatrice di ‘Italia Sceglie’, ha portato l’attenzione sull’esperienza concreta dei territori, evidenziando che “Italia Sceglie è già una realtà operativa e strutturata”, ricordando come “oggi siamo a Chieti con una lista che supporta il candidato sindaco Alessandro Carbone con il progetto civico ‘Chieti Sceglie’, insieme ad altre liste civiche del territorio, portando con sé la forza dei moderati, dei liberali e dei democristiani”, indicando questo modello come “la direzione da rafforzare: radicamento, competenza e responsabilità”.

OBIETTIVO: UN PROGETTO NAZIONALE CAPACE DI ESPRIMERE RAPPRESENTANZA AUTENTICA

All’incontro erano presenti anche, tra gli altri, Fabio Guerriero (‘I Riformisti’), Giacomo Rossi (‘Civici Marche’), Nicola Russo (‘Taras Futura’), insieme a molte altre associazioni del Centro-Sud, a testimonianza di una partecipazione ampia e trasversale. Nel corso dell’incontro è emersa con forza la volontà condivisa di strutturare una rete stabile, capace di valorizzare le esperienze già radicate nei territori e di costruire un progetto politico credibile, partecipato e competente. L’incontro si è chiuso con l’impegno a proseguire il percorso avviato, consolidando una piattaforma comune. L’obiettivo è chiaro: costruire un progetto nazionale capace di esprimere rappresentanza autentica, partendo dai territori. Perché l’Italia potrà scegliere i propri rappresentanti solo attraverso una radicazione reale e diffusa, valorizzando i migliori: la politica non è improvvisazione, nasce dal basso, dall’ascolto e dalla conoscenza dei cittadini. Senza questo, una politica distante e fredda non può essere svolta.