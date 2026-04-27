“Pasta e diritti”: la Cgil propone una pausa pranzo sindacale per tutti i rider l’1 maggio

BOLOGNA- “Un piatto di pasta, supporto, e un sacco di ‘info’ sui vostri diritti“. La Cgil di Bologna organizza un’iniziativa speciale per i rider l’1 Maggio. In questi giorni, il Nidil sta distribuendo i volantini per invitare i ciclofattorini a Casa Rider, in via Pietralata, per una pausa pranzo sindacale in occasione della festa dei lavoratori (dalle 13 alle 16). “Il Primo maggio è anche nostro. L’app ti fa correre, noi ti facciamo riposare“, si legge nel volantino in quattro lingue (oltre all’italiano, in inglese, in arabo e in urdu). “Fermati, mettiti comodo, al pranzo ci pensiamo noi“, assicura il Nidil, che ha organizzato l’iniziativa insieme all’Arci e alla Caritas Diocesana. Il cibo offerto, che si può consumare sul posto o portare via, è servito con contorno di informazioni sui diritti dei rider in una giornata di festa per molti, ma di lavoro per chi è impegnato nelle consegne di cibo a domicilio.