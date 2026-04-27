lunedì 27 Aprile 2026

L’ex senatore Dell’Utri a processo per 42 milioni di euro ricevuti da Silvio Berlusconi

Rinvio a giudizio anche per la moglie, Miranda Ratti, per trasferimento fraudolento di valori e per aver violato la legge sui patrimoni dei condannati per mafia

Data pubblicazione: 27-4-2026 ore 16:25Ultimo aggiornamento: 27-4-2026 ore 16:35

ROMA – Ci sarà un processo in cui l’ex senatore di Forza Italia, Marcello dell’Utri, dovrà rendere conto delle presunte donazioni- per la modica somma di 42 milioni di euro- ricevute da Silvio Berlusconi. L’ex senatore, fedelissimo al Cavaliere, è stato infatti rinviato a giudizio con la moglie, Miranda Ratti, per il reato ipotizzato di intestazione fittizia di beni.

PRESCRITTA LARGA PARTE DELLE DONAZIONI

Una parte delle donazioni è prescritta e pertanto la somma contestata a Dell’Utri è ‘limitata’a 10 milioni di euro ricevuti da Berlusconi e mai comunicati ai pm.

A deciderlo la gup di Milano, Giulia Marozzi. In dettaglio, l’accusa per Dell’Utri è di trasferimento fraudolento di valori e di aver violato la legge Rognoni-La Torre per cui i condannati in via definitiva per mafia devono comunicare ogni modifica del proprio patrimonio. Alle spalle di Dell’Utri infatti, c’è la condanna in via definitiva del 2014 per concorso esterno in associazione mafiosa.

L’ammontare complessivo delle presunte donazioni- 42 milioni di euro circa- sarebbe stato versato a dell’Utri tramite otto bonifici, ricevuti da Silvio Berlusconi, tra il 2014 e il 2024, e mai dichiarato. La prima udienza si terrà il prossimo 9 luglio davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Milano.

Leggi anche

Molestie sessuali su due pazienti a Bologna, Oss sospeso per un anno

di Andrea Mari

Ischia, donna azzannata da un pitbull: gamba amputata e cane abbattuto

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»